У цьому разі за режим харчування дитини відповідальні батьки. Міністерство охорони здоров'я України поділилося рекомендаціями щодо харчування дітей, які вчаться дистанційно.

Важливо Вони дуже шкідливі: які продукти не можна давати школярам

Поради харчування для школярів від МОЗ

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я Олег Швець розповів основні правила харчування школярів, які вчаться дистанційно.

Так, виокремлюють кілька найважливіших аспектів:

Режим харчування:

  • необхідно узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерв на другий сніданок (між 10:00 та 11:00, 20 хвилин) та обід (між 13:00 та 14:00, 25 – 30 хвилин);
  • спланувати час на три стандартні прийоми їжі й один – два перекуси протягом дня, враховуючи час на розігрівання страв.

Питний режим:

  • чиста питна вода має бути постійно доступною, потреба в ній визначається відчуттям спраги;
  • у разі значних і тривалих фізичних навантажень потрібний більший об'єм води;
  • потрібно контролювати помірність споживання гарячих напоїв (бажано без цукру), а фруктовий сік обмежити 200 мілілітрів на день.

Деякі продукти діти й підлітки повинні їсти регулярно:

  • овочі (крім картоплі): свіжі, приготовлені – морожені або консервовані (без значного вмісту солі) – по 100 грамів на кожен основний прийом їжі тричі на день;
  • такою самою має бути кількість фруктів або ягід (крім свіжих сезонних, можна додавати сушені, морожені, а також консервовані без великого вмісту цукру);
  • цільнозернові продукти (каші, хліб, макаронні вироби) і бобові (150 грамів для молодших школярів, 200 грамів – для старшокласників);
  • три порції молочних продуктів та 1 яйце щоденно;
  • рибу (бажано жирну морську) і м'ясо птиці – два – три рази на тиждень;
  • червоне м'ясо (один – два рази на тиждень).

Перекуси мають бути корисними:

  • овочі (наприклад, морквяні палички);
  • фрукти;
  • сушені фрукти і ягоди;
  • горіхи та насіння;
  • цільнозернові крекери.

Солодощі:

  • за рекомендаціями ВООЗ, оптимальна кількість цукру - 25 г на день;
  • десерти в раціоні дітей та підлітків мають становити менше ніж 10 % від загальної добової калорійності.

Сіль:

  • для дітей молодшого шкільного віку – до 3 грамів;
  • для старших школярів – до 5 грамів на день;
  • потрібно пам'ятати, що основну частину солі школярі споживають у складі перероблених харчових продуктів (хліб, м'ясні вироби, снеки, сир, консерви, соуси).


Як мають харчуватися школярі, які вчаться онлайн / МОЗ

Здорове і збалансоване харчування дітей та підлітків разом із регулярною фізичною активністю забезпечують не лише здоров'я школярів, але й безпосередньо впливають на успішність навчання. Тож, попри складну ситуацію, здоров'я дітей має лишатися пріоритетом,
– наголошують у МОЗ.

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Які продукти не можна давати школярам

  • Відомий український кулінар Євген Клопотенко наголошує: використовуйте менше солі з цукром та більше овочів і фруктів. І не дозволяйте, аби дитина їла сухий сніданок, багатий на цукор і трансжири.
  • Він також радить давати дитині замість фруктових йогуртів, натуральний йогурт зі свіжими, замороженими чи сушеними фруктами, а також мед. Готові фруктові йогурти у банках, нагадує він, містять забагато цукру та крохмалю.
  • ️Магазинні солодощі також не варто їсти дітям. Якщо хочете потішити свого учня ласощами, приготуйте їх самостійно. ️Солодка газована вода також є невидимим ворогом дитини. Адже ви не усвідомлюєте, що школяр споживає величезну кількість цукру.
  • Т️акож варто їсти більше білого нежирного м'яса і менше жирного червоного. Організм дитини легше його засвоюватиме. При цьому м'ясо пробуйте не смажити, а запікати.