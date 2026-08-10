Росія знищила понад мільйон підручників: як вчитимуться українські учні

В Україні працюють над підтримкою видавництв, яким завдали збитків росіяни. Це має сприяти відновленню виробництва, аби учні якомога швидше отримали необхідні підручники.

Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Андрій Бутенко у фейсбуці. За попередніми оцінками, через російські атаки знищено понад 1,1 мільйона шкільних підручників.

Чи отримають учні підручники

Загалом цьогоріч для українських учнів друкують 13,5 мільйона примірників підручників.

Тому зараз наше спільне завдання – максимально швидко надолужити втрати й зробити все можливе, щоб навчальний процес розпочався без збоїв,

– заявив посадовець.

І додав, що треба діяти швидко й скоординовано.

Для нас важливо не лише відновити втрачені наклади, а й забезпечити стабільне постачання підручників до кожної школи. Це питання безперервності освітнього процесу і нашої відповідальності перед українськими дітьми,

– наголосив він.

Коли учні отримають підручники

МОН у відповідь на запит hromadske повідомило, що учні четвертих і дев'ятих класів отримають свої підручники із затримкою у два місяці через те, що російські атаки спалили близько мільйона книжок.

Зауважимо, що внаслідок російських ударів 19 липня по поліграфічному підприємству в Києві та 1 серпня по логістичному складу в Харкові частково або повністю знищено підручники для 4 та 9 класів, що вже були підготовлені до відправлення до закладів освіти. Також втрачено частину підручників, які були у процесі друку.

У МОН також пояснюють: підручник з того чи того предмета друкують один раз на п'ять років. У 2026 році друкують саме для четвертого та дев'ятого класів.

У результаті атак Росії частину підручників заклади освіти отримають із затримкою: щонайменше у два місяці. Проте 1 вересня всі учні четвертих і дев'ятих класів матимуть доступ до PDF-версій підручників те електронних додатків до них на національній освітній платформі "Всеукраїнська школа онлайн",

– уточнили у відомстві.

На питання, чи забезпечені прифронтові регіони технікою для використання електронних версій підручників, у МОН зазначили, що це не входить до зони відповідальності освітньої інституції.