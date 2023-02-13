Чи дотримуються школи та ресторани на Закарпатті мовного закону

На Закарпатті покращилася ситуація щодо використання української мови. Усе завдяки державному контролю.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І уточнив, яка ситуація із закладами освіти та закладами сфери обслуговування.

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Мовна ситуація на Закарпатті покращилася

За словами Кременя, мовна ситуація у Закарпатській області змінилася, зокрема, завдяки проведенню держконтролю у закладах освіти Берегівського району Закарпаття.

Почали підводити у відповідність до мовного закону навчальні освітні програми, змінювати вивіски, директори долучилися до складання іспитів на рівень володіння державною мовою, хоча з цим були проблеми. Тобто динаміка поліпшення мовної ситуації є значно кращою,

– уточнив мовний омбудсмен.

Також він додав, що ресторанам, клубам та тренажерним залам дають час на виправлення, якщо вони не дотримуються мовного закону. Якщо протягом 30 днів вони у цих закладах не усувають порушення, тоді у відповідь можуть отримати накладені санкції.

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