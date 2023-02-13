Придерживаются ли школы и рестораны на Закарпатье языкового закона
Источник:Главком
На Закарпатье улучшилась ситуация по использованию украинского языка. Все благодаря государственному контролю.
Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. И уточнил, какая ситуация с учебными заведениями и учреждениями сферы обслуживания.
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Языковая ситуация в Закарпатье улучшилась
По словам Кременя, языковая ситуация в Закарпатской области изменилась, в частности, благодаря проведению госконтроля в учебных заведениях Береговского района Закарпатья.
Начали подводить в соответствии с языковым законом учебные образовательные программы, менять вывески, директора присоединились к сдаче экзаменов на уровень владения государственным языком, хотя с этим были проблемы. То есть динамика улучшения языковой ситуации значительно лучше,
– уточнил языковой омбудсмен.
Также он добавил, что ресторанам, клубам и тренажерным залам дают время на исправление, если они не соблюдают языковой закон. Если в течение 30 дней они в этих учреждениях не устраняют нарушения, тогда в ответ могут получить санкции.
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Часть школ в Закарпатье нарушает закон о государственном языке
- Недавно языковой омбудсмен сообщал, что в большинстве из 108 школ Береговского района Закарпатья функционируют классы с венгерским языком обучения рядом с государственным.
- При этом у 37 из них нет ни одного класса, в которых дети учатся только на украинском.
- В то же время украинское законодательство не разрешает работу школ с обучением языку нацменьшинства. Должны быть созданы отдельные классы (группы) с обучением языку нацменьшинства наряду с государственным.
- К тому же в вышеупомянутых классах время обучения на украинском должно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.
- Однако в Береговском районе действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова "с венгерским языком обучения".
- К тому же в этих школах не предусмотрено, что предметы должны преподавать на украинском языке. Следовательно, детям могут преподавать предметы одновременно на двух языках. При этом венгерский вдвое преобладает украинский язык. А это нарушение законодательства.