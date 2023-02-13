Придерживаются ли школы и рестораны на Закарпатье языкового закона

13 февраля 2023, 11:08
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На Закарпатье улучшилась ситуация по использованию украинского языка. Все благодаря государственному контролю.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. И уточнил, какая ситуация с учебными заведениями и учреждениями сферы обслуживания.

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Языковая ситуация в Закарпатье улучшилась

По словам Кременя, языковая ситуация в Закарпатской области изменилась, в частности, благодаря проведению госконтроля в учебных заведениях Береговского района Закарпатья.

Начали подводить в соответствии с языковым законом учебные образовательные программы, менять вывески, директора присоединились к сдаче экзаменов на уровень владения государственным языком, хотя с этим были проблемы. То есть динамика улучшения языковой ситуации значительно лучше,
– уточнил языковой омбудсмен.

Также он добавил, что ресторанам, клубам и тренажерным залам дают время на исправление, если они не соблюдают языковой закон. Если в течение 30 дней они в этих учреждениях не устраняют нарушения, тогда в ответ могут получить санкции.

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Часть школ в Закарпатье нарушает закон о государственном языке

  • Недавно языковой омбудсмен сообщал, что в большинстве из 108 школ Береговского района Закарпатья функционируют классы с венгерским языком обучения рядом с государственным.
  • При этом у 37 из них нет ни одного класса, в которых дети учатся только на украинском.
  • В то же время украинское законодательство не разрешает работу школ с обучением языку нацменьшинства. Должны быть созданы отдельные классы (группы) с обучением языку нацменьшинства наряду с государственным.
  • К тому же в вышеупомянутых классах время обучения на украинском должно увеличиваться от 20% в 5-м классе до 60% в старшей школе.
  • Однако в Береговском районе действуют 4 школы, официальные полные названия которых содержат слова "с венгерским языком обучения".
  • К тому же в этих школах не предусмотрено, что предметы должны преподавать на украинском языке. Следовательно, детям могут преподавать предметы одновременно на двух языках. При этом венгерский вдвое преобладает украинский язык. А это нарушение законодательства.

Автор: Марія Волошин