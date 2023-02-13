Придерживаются ли школы и рестораны на Закарпатье языкового закона

На Закарпатье улучшилась ситуация по использованию украинского языка. Все благодаря государственному контролю.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. И уточнил, какая ситуация с учебными заведениями и учреждениями сферы обслуживания.

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Языковая ситуация в Закарпатье улучшилась

По словам Кременя, языковая ситуация в Закарпатской области изменилась, в частности, благодаря проведению госконтроля в учебных заведениях Береговского района Закарпатья.

Начали подводить в соответствии с языковым законом учебные образовательные программы, менять вывески, директора присоединились к сдаче экзаменов на уровень владения государственным языком, хотя с этим были проблемы. То есть динамика улучшения языковой ситуации значительно лучше,

– уточнил языковой омбудсмен.

Также он добавил, что ресторанам, клубам и тренажерным залам дают время на исправление, если они не соблюдают языковой закон. Если в течение 30 дней они в этих учреждениях не устраняют нарушения, тогда в ответ могут получить санкции.

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