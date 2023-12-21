В Україні мають намір з 2025 року проводити ДПА у 4 класах. Відповідні матеріали розробить Український центр оцінювання якості освіти.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко у студії Ukrinform TV. І уточнила, що ДПА складатиметься з тестової і усної частини.

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Учні 4 класів з 2025 року складатимуть ДПА

Вакуленко зауважила, що проміжні оцінювання запланували відповідно до Стратегії освітніх оцінювань до 2030 року.

На сьогодні УЦОЯО працює над матеріалами для пілотного оцінювання учнів 4 класу у 2024 році. Так, наступного року оцінюватимуть знання 2 тисяч учнів вибірково. На таке оцінювання мають дати згоду школи. Знання школярів перевірятимуть з математики та української мови.

Згодом УЦОЯО проаналізує результати і відповідно – тести та завдання, які запропонують учням. Також те, наскільки вчителям комфортно їх опрацьовувати у класі і скільки часу це займає.

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Вакуленко при цьому уточнила, що ДПА для 4 класу передбачатиме не лише тестову частину, але й усну.

Для людини будь-якого віку важливо не лише обирати з наданих варіантів відповідей, а й самостійно конструювати якусь відповідь, її озвучувати, відстоювати свою точку зору,

– додала очільниця УЦОЯО.

За результатами експерименту УЦОЯО має намір відкоригувати всі матеріали, які напрацюють для пілотування, аби з 2025 року всі школи проводили таке оцінювання для 4 класів.