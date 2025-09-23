У 2028 році потенційно можуть запровадити ДПА для учнів 9 класів із двох галузей. Це буде мовно-літературна (державна мова) і математична.

Також можливе додаткове пілотування для інших галузей. Загалом упровадження ДПА для учнів 9 класу як цілісної системи можливе не раніше ніж 2029 року, інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Коли буде ДПА для учнів 9 класів?

Восени 2026 році запланували апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА у 9-х класах з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. У ній візьмуть участь близько 2 тисяч учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти.

На 2027 рік запланували продовження пілотування ДПА для учнів 9 класів. При цьому здійснюватимуть ще й первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).

В УЦОЯО зауважили, що розгортання ДПА відбувається послідовно – разом із поступом Нової української школи. На рівні початкової школи реформу НУШ реалізовують повністю. Натомість на рівні базової середньої освіти реформа ще в процесі. Перший випуск 9-класників, які навчалися за Держстандартом НУШ, відбудеться у 2026/2027 навчальному році.

Чи попереджали в УЦОЯО про повернення атестації?