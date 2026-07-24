Штучний інтелект залучатимуть до перевірки ДПА

Восени в Україні тестуватимуть нову модель ДПА. До тестування долучать близько 2 тисяч десятикласників.

Також розробляють модель ДПА для 12 класів. Остаточний формат визначать згодом, повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю "Освіторії".

Чи перевірятиме ШІ завдання ДПА

Вакуленко також розповіла, що штучний інтелект стане додатковим інструментом для перевірки відповідей учнів під час ДПА.

За її словами, в УЦОЯО мають намір залучити штучний інтелект до перевірки відкритих відповідей учнів 9 і 12 класів для завдань ДПА, які виконують на комп'ютерах. Однак учитель перевірятиме роботу незалежно від моделі штучного інтелекту.

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Водночас свою оцінку формуватиме й система за допомогою ШІ. Якщо ці оцінки відрізнятимуться, учитель отримає повідомлення про те, що його оцінювання не збіглося з оцінкою моделі.

І це зовсім не означає, що вчитель помилився. Іноді така розбіжність буде абсолютно нормальною. Але іноді вона може свідчити про те, що варто ще раз переглянути роботу й переконатися, що оцінювання було коректним,

– каже Вакуленко.

І додає, що штучний інтелект має стати не заміною вчителя, а інструментом додаткової перевірки.