Школярі обов'язково складатимуть ДПА з англійської мови після 4, 9 і 12 класів

У час повномасштабної війни учні в Україні не складають ДПА. Однак у майбутньому атестацію у школах повернуть.

Зокрема, учні обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх років навчання у школі. Також їхні знання з цього предмета перевірятимуть на ДПА. Але через кілька років.

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Учні складатимуть ДПА з англійської мови після 4, 9 і 12 класів

Якщо школярі вивчатимуть англійську мову як першу іноземну мову, вони складатимуть ДПА з цього предмета після 4, 9 та 12 класів. Про це мовиться у законопроєкті про застосування англійської мови в Україні. Його Рада погодила днями за основу.

Якщо школа обере освітню програму, що передбачає вивчення англійської як другої іноземної, учні складатимуть ДПА з англійської після 9 та 12 класу.

До слова, обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх шкільних років усі учні – незалежно від форми власності школи.

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Обов'язковою ДПА з англійської мови як першої іноземної (у 4, 9 та 12 класах) має стати у 2028 році, а з англійської як другої іноземної (у 9 і 12 класах) – з 2030 року.

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Що відомо про складання ДПА у час війни