Школярі обов'язково складатимуть ДПА з англійської мови після 4, 9 і 12 класів
Джерело:Osvita.ua
У час повномасштабної війни учні в Україні не складають ДПА. Однак у майбутньому атестацію у школах повернуть.
Зокрема, учні обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх років навчання у школі. Також їхні знання з цього предмета перевірятимуть на ДПА. Але через кілька років.
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Учні складатимуть ДПА з англійської мови після 4, 9 і 12 класів
Якщо школярі вивчатимуть англійську мову як першу іноземну мову, вони складатимуть ДПА з цього предмета після 4, 9 та 12 класів. Про це мовиться у законопроєкті про застосування англійської мови в Україні. Його Рада погодила днями за основу.
Якщо школа обере освітню програму, що передбачає вивчення англійської як другої іноземної, учні складатимуть ДПА з англійської після 9 та 12 класу.
До слова, обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх шкільних років усі учні – незалежно від форми власності школи.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Обов'язковою ДПА з англійської мови як першої іноземної (у 4, 9 та 12 класах) має стати у 2028 році, а з англійської як другої іноземної (у 9 і 12 класах) – з 2030 року.
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Що відомо про складання ДПА у час війни
- У час повномасштабної війни в Україні школярі не складають ДПА.
- Атестацію планують повернути як обов'язкову перевірку знань учнів після війни.
- Все ж наступного року 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію.
- Однак ця атестація буде моніторинговою і відбуватиметься не у всіх школах.