Нещодавно у МОН заявили, що дуальна форма навчання у вишах України може стати новою нормою вже у 2026 році. Тож відомство уже переходить до системного впровадження цього формату.

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська розповіла "Вчися.Медіа" про ефективність такої новації у вишах. Про це інформує 24 Канал.

Чи ефективна дуальна освіта у вишах?

Шаховська зауважила, що ЗВО можуть використовувати таку практику. У її виші є одразу кілька дуальних програм, які дають змогу студентам поєднувати навчання й роботу.

Мінімум 30 % занять має бути відведено саме на теорію. Однак є кілька моделей дуальної освіти,

– зауважила ректорка львівського вишу.

І розтлумачила їх.

Перша – німецька модель. Її найчастіше застосовують у сфері професійно-технічної освіти. Тут певні навчальні предмети поєднують із практичною роботою студентів безпосередньо на підприємстві. Компанії, які беруть участь у таких програмах, часто отримують додаткові стимули, як-от пільгове оподаткування тощо.

Друга – канадська. Вона передбачає гнучкіший підхід: компанії або навіть окремі кафедри у вишах де-факто працюють як R&D-центри – центри досліджень і розробок. Такий формат дає змогу студентам не лише здобувати знання та практичні навички, а й працювати над власними проєктами, зокрема стартапами.

Перша більше орієнтована на включення студентства у вже наявні бізнес-процеси, натомість канадська модель відкриває більше можливостей для інновацій та розробки власних ідей,

– каже Шаховська.

І додає, що у нашій державі такі ініціативи поступово розвиваються. І хоч не завжди формально називаються дуальною освітою, по суті вони відповідають ідеї. У Львівській політехніці, за словами ректорки, також є кілька R&D-центрів в ІТ-галузі, які дають змогу поєднувати навчання з реальними проєктами та дослідженнями.

