Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Чи вірять підлітки в оптимістичне майбутнє України
6 жовтня, 16:52
2

Чи вірять підлітки в оптимістичне майбутнє України

Марія Волошин
Основні тези
  • 46% підлітків вірять у майбутнє України, тоді як 16% налаштовані песимістично, а 33% не визначилися.
  • 71% задоволених навчанням учнів відчувають себе частиною громади, що впливає на їхню оптимістичність щодо майбутнього.

Підлітки найменш оптимістично налаштовані щодо майбутнього України. Водночас більш оптимістично налаштовані учителі та представники адміністрацій – 67% і 88% відповідно.

Щодо підлітків, то 46% з них вірять у майбутнє країни, 16% – песимістично налаштовані, 33% – не визначилися. Про це інформує 24 Канал з посиланням на фонд savED, який здійснював дослідження. 

Дивіться також Новатори української освіти: назвали імена найкращих учителів 2025 року 

Чи вірять підлітки у майбутнє нашої країни?

Щодо майбутнього працевлаштування, то 40% підлітків критично оцінюють можливість знайти гідну роботу. Однак така сама кількість учнів (40%) бачить для себе ці можливості.

Якщо порівнювати результати дослідження у 2023 році, то кількість учнів, які хотіли б переїхати жити за кордон, майже не змінилася – 22% проти 26% у попередніх опитуваннях. Виїжджати точно не хочуть 52% (у 2023 році – 53%). Але залишитись у своєму місті / селі прагне лише 30%. На це впливає відчуття власної належності до громади. Близько половини опитаних таку належність відчуває, майже третина – ні. 

Серед основних чинників належності – задоволеність навчанням, наявність друзів і легкість у встановленні нових зв'язків.

71% задоволених навчанням у школі учнів відчувають себе частиною громади. Важливим чинником також є позакласна діяльність учнів. 69% підлітків, які вважають свою діяльність такою, що має сенс, мають високе відчуття належності до громади. 

Зауважимо, що опитування проводили серед учнів 8 – 11 класів, їхніх батьків, учителів та представників шкільних адміністрацій. Усього в опитуванні протягом травня-червня 2025 року взяли участь онлайн понад 120 шкіл з усіх територій, підконтрольних уряду України.

Дивіться також Які завдання будуть на ДПА для четвертокласників 

Чи змінюється кількість першокласників?

  • У цьому навчальному році українські школи поповнили близько 252 тисяч першокласників. Торік першачків було 314 тисяч.
  • Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак заявив, що серед причин – низька народжуваність та масовий виїзд дітей у перші роки повномасштабної війни.
  • Водночас Бабак зауважив, що 2025 року батьки майже не вивозять за кордон дітей шестирічного віку, а навпаки – деякі повертаються з-за кордону.