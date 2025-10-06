Щодо підлітків, то 46% з них вірять у майбутнє країни, 16% – песимістично налаштовані, 33% – не визначилися. Про це інформує 24 Канал з посиланням на фонд savED, який здійснював дослідження.
Чи вірять підлітки у майбутнє нашої країни?
Щодо майбутнього працевлаштування, то 40% підлітків критично оцінюють можливість знайти гідну роботу. Однак така сама кількість учнів (40%) бачить для себе ці можливості.
Якщо порівнювати результати дослідження у 2023 році, то кількість учнів, які хотіли б переїхати жити за кордон, майже не змінилася – 22% проти 26% у попередніх опитуваннях. Виїжджати точно не хочуть 52% (у 2023 році – 53%). Але залишитись у своєму місті / селі прагне лише 30%. На це впливає відчуття власної належності до громади. Близько половини опитаних таку належність відчуває, майже третина – ні.
Серед основних чинників належності – задоволеність навчанням, наявність друзів і легкість у встановленні нових зв'язків.
71% задоволених навчанням у школі учнів відчувають себе частиною громади. Важливим чинником також є позакласна діяльність учнів. 69% підлітків, які вважають свою діяльність такою, що має сенс, мають високе відчуття належності до громади.
Зауважимо, що опитування проводили серед учнів 8 – 11 класів, їхніх батьків, учителів та представників шкільних адміністрацій. Усього в опитуванні протягом травня-червня 2025 року взяли участь онлайн понад 120 шкіл з усіх територій, підконтрольних уряду України.
Чи змінюється кількість першокласників?
- У цьому навчальному році українські школи поповнили близько 252 тисяч першокласників. Торік першачків було 314 тисяч.
- Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак заявив, що серед причин – низька народжуваність та масовий виїзд дітей у перші роки повномасштабної війни.
- Водночас Бабак зауважив, що 2025 року батьки майже не вивозять за кордон дітей шестирічного віку, а навпаки – деякі повертаються з-за кордону.