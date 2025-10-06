Что касается подростков, то 46% из них верят в будущее страны, 16% – пессимистично настроены, 33% – не определились. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на фонд savED, который осуществлял исследование.

Верят ли подростки в будущее нашей страны?

Относительно будущего трудоустройства, то 40% подростков критически оценивают возможность найти достойную работу. Однако такое же количество учеников (40%) видит для себя эти возможности.

Если сравнивать результаты исследования в 2023 году, то количество учеников, которые хотели бы переехать жить за границу, почти не изменилась – 22% против 26% в предыдущих опросах. Выезжать точно не хотят 52% (в 2023 году – 53%). Но остаться в своем городе / селе стремится только 30%. На это влияет ощущение собственной принадлежности к обществу. Около половины опрошенных такую принадлежность чувствует, почти треть – нет.

Среди основных факторов принадлежности – удовлетворенность обучением, наличие друзей и легкость в установлении новых связей.

71% довольных обучением в школе учеников чувствуют себя частью общества. Важным фактором также является внеклассная деятельность учеников. 69% подростков, которые считают свою деятельность такой, что имеет смысл, имеют высокое ощущение принадлежности к обществу.

Заметим, что опрос проводили среди учащихся 8 – 11 классов, их родителей, учителей и представителей школьных администраций. Всего в опросе в течение мая-июня 2025 года приняли участие онлайн более 120 школ со всех территорий, подконтрольных правительству Украины.

Меняется ли количество первоклассников?