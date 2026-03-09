Відомий український освітянин Ігор Лікарчук звернув увагу на дискусію щодо наслідків активного впровадження цифрових технологій у школах Швеції. Свого часу країна зробила радикальний крок: у 2009 році у школах майже повністю відмовилися від паперових підручників, замінивши їх планшетами.

Які проблеми цифровізації освіти у школах показав досвід Швеції?

Це рішення тоді вважали освітнім проривом і прикладом для інших держав. Однак через понад десятиліття результати експерименту змусили освітян переглянути підхід. Згідно з міжнародними оцінюваннями, рівень читання серед шведських школярів знизився – із високого до середнього рівня за результатами дослідження PIRLS.

Крім того, учителі почали помічати інші проблеми:

учні частіше відволікаються на ігри та соціальні мережі;

школярам складніше концентруватися на навчанні;

погіршилися навички письма та запам'ятовування інформації.

Що кажуть наукові дослідження?

Науковці також звертають увагу на різницю між читанням з паперу та екрана. Зокрема, метааналіз 49 досліджень, оприлюднений у 2024 році, показав: під час читання з паперу люди засвоюють приблизно на 25 відсотків більше інформації, ніж із цифрових екранів.

Одне з пояснень – так звані "просторові підказки". Мозок запам'ятовує не лише текст, а й розташування інформації на сторінці.

Зверніть увагу! Ще одне дослідження, проведене у Норвегії у 2023 році, засвідчило: рукописне письмо формує значно ширші нейронні зв'язки в мозку, ніж набір тексту на клавіатурі.

Як Швеція шукає баланс між технологіями і традиційним навчанням?

Зараз країна поступово повертає до шкіл традиційні елементи навчання.

Зокрема, держава:

інвестувала 104 мільйони євро у паперові підручники, щоб кожен учень мав власну книжку з предмета;

припинила використання цифрового навчання для дітей віком до 6 років;

планує з 2026 року повністю заборонити використання телефонів у школах;

повернула практику щоденного тихого читання та рукописного письма.

Водночас Швеція не відмовляється від технологій повністю. Йдеться радше про баланс: цифрові інструменти використовують у старших класах, для досліджень та роботи з інформацією. Натомість для формування базових навичок – читання, письма та концентрації – освітяни знову роблять ставку на книги, папір і ручку.

Важливо! Подібний підхід поступово впроваджують і інші країни Європи, зокрема Норвегія, Данія та Нідерланди. Досвід скандинавських держав показує: у сфері освіти технологічний прогрес не завжди означає кращі результати. Іноді важливо вчасно переглянути рішення та знайти баланс між новими інструментами і перевіреними методами навчання.

