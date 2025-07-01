Як вступнику у магістратуру зареєструвати електронний кабінет

1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів. Вони потрібні для подання заяв для вступу й у магістратуру.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Аби створити такий кабінет, треба увійти на відповідну сторінку системи подання заяв в електронній формі.

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Як зареєструвати електронний кабінет для вступу у магістратуру

Також вступник має вказати адресу електронної пошти, яка надалі буде логіном для входу у кабінет.

Важливо! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru.

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має внести такі дані:

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

номер, пін-код і рік отримання екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

серію та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Якщо у вступника відсутній екзаменаційний листок, для додаткової ідентифікації йому необхідно вказати дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовленні документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Після цього на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету. Його треба активувати протягом 15 хвилин.

Після активації електронного кабінету вступник має завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380 для тих, хто перебуває в Україні, або у форматі тієї країни, де ви перебуваєте у разі реєстрації з-за кордону);

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

Файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

У блоці сертифікати ЄФІ/ЄФВВ необхідно перевірити відображені результати, або додати їх у разі відсутності. Цьогоріч для вступу майбутні магістранти можуть подавати результати ЄВІ за 2023 або 2024, або 2025 рік та ЄФВВ 2025 року.

У блоці "Документи про освіту" відображатиметься серія, номер та дата видачі вашого документа. У разі необхідності вступник може додати інший додатковий документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в Реєстрі документів про освіту.

Під час реєстрації вступники повинні уважно перевіряти, чи коректно завантажені усі дані, адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Приймання заяв та документів від вступників триватиме з 8 серпня до 18.00 25 серпня 2025 року.

Загалом особисті електронні кабінети вступників працюватимуть протягом усієї вступної кампанії, тобто до 20 жовтня 2025 року.