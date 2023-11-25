У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію езотеричної освіти

Нардеп Сергій Гривко подав до Верховної Ради законопроєкт про врегулювання на законодавчому рівні езотеричної освіти. Цей документ передали до Освітнього комітету.

При цьому відповідна картка законопроєкту № 10283 є вже на сайті ВРУ. Нардеп вважає, що такий закон легалізує ринок езотеричних послуг в Україні.

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У Раді зареєстрували законопроєкт про врегулювання езотеричної освіти

Нардеп вважає, що ті, хто займається езотеричною діяльністю, платитимуть податки як ФОПи. Він також переконаний, що зміни захищатимуть права споживачів від шахраїв.

Гривко також пропонує:

запровадити термін "езотерична освіта";

внести осіб, які навчають езотерики, до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти МОН;

видавати дипломи;

роки роботи тих, хто вже буде в Реєстрі наставників, додавати до педагогічного стажу.

Нардеп при цьому вважає, що треба визнати езотеричні послуги та освіту невід'ємною частиною сучасного життя

За його словами, езотерична сфера отримує визнання на науковому рівні.

Народний обранець при цьому переконаний, що врегулювання езотеричної освіти дасть прибуток до держбюджету на суму 100 мільйонів гривень на рік.

У проєкті закону визначили такі напрями езотерики: