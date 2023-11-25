При этом соответствующая карта законопроекта №10283 есть уже на сайте ВРУ. Нардеп считает, что подобный закон легализует рынок эзотерических услуг в Украине.

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В Раде зарегистрировали законопроект об урегулировании эзотерического образования

Нардеп считает, что те, кто занимается эзотерической деятельностью, будут платить налоги как ФЛП. Он также убежден, что изменения будут защищать права потребителей от мошенников.

Гривко также предлагает:

ввести термин "эзотерическое образование";

внести обучающих эзотерики в Реестр наставников в сфере эзотерического образования МОН;

выдавать дипломы;

годы работы тех, кто уже будет в Реестре наставников, добавлять в педагогический стаж.

Нардеп при этом считает, что следует признать эзотерические услуги и образование неотъемлемой частью современной жизни.

По его словам, эзотерическая сфера получает признание на научном уровне.

Народный избранник при этом уверен, что урегулирование эзотерического образования даст прибыль в госбюджет на сумму 100 миллионов гривен в год.

В проекте закона определили следующие направления эзотерики: