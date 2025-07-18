Федоров оцінив роботу МОН і заявив про трансформацію відомства
- Міністерство освіти і науки України планують трансформувати для досягнення освітніх цілей.
- Перший віцепрем'єр Михайло Федоров також оцінив роботу відомства.
Міністерство освіти і науки України посилять. При цьому відомство трансформують, аби досягати поставлених освітніх цілей.
Про це заявив перший віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує 24 Канал. І додав, що за останні кілька років МОН зробило дуже багато.
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Чому трансформують МОН?
Мовиться, за словами посадовця, про будівництво підземних шкіл, ухвалення Закону "Про професійну освіту". Також погоджені індивідуальні освітні траєкторії і програма для абітурієнтів "Гроші ходять за студентами", розблокована реформа НУШ, є безпрецедентне фінансування освіти.
Також Федоров повідомив, що збільшили заробітну плату вчителям у цьому році. Мовиться про запровадження доплати за роботу у несприятливих умовах – "вчительської тисячі". З 1 вересня буде другий етап її збільшення у межах цієї програми.
Він анонсував і скасування Наказу МОН №1112. І додав, що разом з депутатами шукатимуть шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн на навчання у безпечні школи.
Було багато питань щодо вищої освіти, об'єднання ЗВО. Тут також ми будемо трансформувати наші підходи і посилимо команду Міністерства освіти. Будуть певні зміни в цьому напрямку,
– заявив Федоров.
І додав: окреме питання було про спецшколи – потрібно приділити окрему увагу цьому питанню. Ми допоможемо тим спецшколам, які працюють, і будемо формувати політику в цьому напрямку так, щоб допомагати дітям, які потребують окремої уваги.
Також, за словами Федорова, в Україні й надалі розвиватимуть освітню Мрію.
- Ми також розповідали, що Кабмін погодив новий порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ.