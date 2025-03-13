Чого лише не придумали українці: як правильно назвати "февраль"

Українці часто можуть вживати суржикові слова на позначення явищ, предметів тощо. Назви місяців – не виняток.

Тож ви часто можете почути про "февраль". 24 Канал розповість, як правильно його назвати українською.

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Як по-українськи буде "февраль"

Сучасна система назв місяців в нашій мові почала активно формуватися наприкінці XVI століття. Мовознавці зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю. При цьому зауважимо, що в Україні назви місяців – слов'янські, а в російській мові – латинські.

Так, другий місяць в календарі українською буде "лютий" – а не "февраль". Латинською – februarius.

Лютий завершує повновладдя зими. Назва цього місяця часто нагадує про примхи погоди у цей час.

Цікаво! Сучасна українська назва "лютий" відповідає своїм значенням спільнослов'янським назвам морозів у цей місяць: сердитих і тріскучих, уїдливих і жорстоких, лютих.

Оскільки лексему "лютий" як назву місяця не виявили в давньоруських пам'ятках, мовознавці припускають, що вона походить зі староукраїнської мови (М. Кочерган).

Протягом тривалого часу лютий мав форму лютень, яка навіть у словниках XIX — початку XX століття фіксується першою паралельно з назвою лютий.

Що цікаво, лютий – єдина назва прикметникової форми поміж усіх сучасних українських найменувань місяців.

Зверніть увагу! В народі цьому місяцеві придумали чимало цікавих назв: крутень, зимобор, скажений, казибрід, криводоріг, межень, кизидорога, сніжень тощо.



Місяць лютий / "Словопис"