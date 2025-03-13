Чого лише не придумали українці: як правильно назвати "февраль"
- Другий місяць в календарі українською називається "лютий", а не "февраль".
- Назва місяця "лютий" має прикметникову форму.
- Існують народні назви для лютого, такі як крутень, зимобор, скажений та інші.
Українці часто можуть вживати суржикові слова на позначення явищ, предметів тощо. Назви місяців – не виняток.
Тож ви часто можете почути про "февраль". 24 Канал розповість, як правильно його назвати українською.
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Як по-українськи буде "февраль"
Сучасна система назв місяців в нашій мові почала активно формуватися наприкінці XVI століття. Мовознавці зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю. При цьому зауважимо, що в Україні назви місяців – слов'янські, а в російській мові – латинські.
Так, другий місяць в календарі українською буде "лютий" – а не "февраль". Латинською – februarius.
Лютий завершує повновладдя зими. Назва цього місяця часто нагадує про примхи погоди у цей час.
Цікаво! Сучасна українська назва "лютий" відповідає своїм значенням спільнослов'янським назвам морозів у цей місяць: сердитих і тріскучих, уїдливих і жорстоких, лютих.
Оскільки лексему "лютий" як назву місяця не виявили в давньоруських пам'ятках, мовознавці припускають, що вона походить зі староукраїнської мови (М. Кочерган).
Протягом тривалого часу лютий мав форму лютень, яка навіть у словниках XIX — початку XX століття фіксується першою паралельно з назвою лютий.
Що цікаво, лютий – єдина назва прикметникової форми поміж усіх сучасних українських найменувань місяців.
Зверніть увагу! В народі цьому місяцеві придумали чимало цікавих назв: крутень, зимобор, скажений, казибрід, криводоріг, межень, кизидорога, сніжень тощо.
- Раніше ми розповідали, як правильно називати місяці українською.