Чего только не придумали украинцы: как правильно назвать "февраль"

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова для обозначения явлений, предметов и тому подобное. Названия месяцев – не исключение.

Поэтому вы часто можете услышать о "феврале". 24 Канал расскажет, как правильно его назвать на украинском.

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Как по-украински будет "февраль"

Современная система названий месяцев в нашем языке начала активно формироваться в конце XVI века. Языковеды отмечают, что украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкое мотивирование: все они связаны с определенными явлениями природы и хозяйственной деятельностью. При этом заметим, что в Украине названия месяцев – славянские, а в русском языке – латинские.

Так, второй месяц в календаре на украинском будет "лютий" – а не "февраль". На латинском – februarius.

Февраль завершает полновластие зимы. Название этого месяца часто напоминает о капризах погоды в это время.

Интересно! Современное украинское название "лютий" соответствует своим значением общеславянским названиям морозов в этот месяц: сердитых и трескучих, въедливых и жестоких, лютых.

Поскольку лексему "лютий" как название месяца не обнаружили в древнерусских памятниках, языковеды предполагают, что она происходит из староукраинского языка (М. Кочерган).

В течение длительного времени февраль имел форму лютень, которая даже в словарях XIX – начала XX века фиксируется первой параллельно с названием лютый.

Что интересно, лютий – единственное название прилагательной формы среди всех современных украинских наименований месяцев.

Обратите внимание! В народе этому месяцу придумали немало интересных названий: рутень, зимобор, скажений, казибрід, криводоріг, межень, кизидорога, сніжень и т.д.



Месяц февраль / "Словопись"