Зеленська презентувала важливі проєкти на Франкфуртському книжковому ярмарку: про що вони

Під час Франкфуртського книжкового ярмарку Зеленська представила два проєкти. Вони мають на меті полегшити доступ до книг українською мовою.

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"Книги без кордонів"

Цей проєкт має забезпечити дітей українських біженців за кордоном книгами українською мовою.

Хочемо, щоб коли українська дитина просить маму почитати казку на ніч, вона відкривала книгу рідною мовою,

– пояснила перша леді України.

"Українська книжкова полиця"

Цей проєкт передбачає появу книг українською мовою у бібліотеках. Ця ініціатива діє у 20 країнах.

Хтось хоче, щоб української книги не існувало? Вона буде не просто існувати. Вона з'явиться у найкращих бібліотеках по всьому світу",

– наголосила Зеленська.

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Що відомо про Франкфуртський книжковий ярмарок

Це – найбільший у світі книжковий ярмарок;

72 – й Франкфуртський книжковий ярмарок тривав з 19 по 23 жовтня;

Усі заходи відбувалися у режимі онлайн-трансляцій;

До участі в ярмарку зареєструвалися близько 4400 онлайн-експонентів зі 110 країн.

Основні теми програми ярмарку: