Під час Франкфуртського книжкового ярмарку Зеленська представила два проєкти. Вони мають на меті полегшити доступ до книг українською мовою.
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Які книжкові проєкти представила Зеленська
- "Книги без кордонів"
Цей проєкт має забезпечити дітей українських біженців за кордоном книгами українською мовою.
Хочемо, щоб коли українська дитина просить маму почитати казку на ніч, вона відкривала книгу рідною мовою,
– пояснила перша леді України.
- "Українська книжкова полиця"
Цей проєкт передбачає появу книг українською мовою у бібліотеках. Ця ініціатива діє у 20 країнах.
Хтось хоче, щоб української книги не існувало? Вона буде не просто існувати. Вона з'явиться у найкращих бібліотеках по всьому світу",
– наголосила Зеленська.
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Що відомо про Франкфуртський книжковий ярмарок
- Це – найбільший у світі книжковий ярмарок;
- 72 – й Франкфуртський книжковий ярмарок тривав з 19 по 23 жовтня;
- Усі заходи відбувалися у режимі онлайн-трансляцій;
- До участі в ярмарку зареєструвалися близько 4400 онлайн-експонентів зі 110 країн.
Основні теми програми ярмарку:
- роль письменника в боротьбі з пропагандою;
- значення та важливість перекладу в інформаційній боротьбі;
- наслідки безкарності росіян;
- культурна політика, ілюстрація, фотографія і дитяча книга в часи війни.
Україна та книжковому ярмарку
- Через війну Росії проти України країну-агресорку викреслили з-поміж учасників. Натомість у центрі уваги перебували українські письменники та видавці.
- На окремому стенді площею 100 квадратних метрів із власним подіумом свої книжки презентували понад 30 українських видавництв та авторів.
- Серед них – Юрій Андрухович, Андрій Курков, Таня Малярчук, Оксана Забужко.