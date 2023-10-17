Візьміть до уваги: що означає фразеологізм "аристократ духу"

Українці часто можуть прикрашати своє мовлення стійкими словосполученнями. Іноді навіть цього не помічаючи.

Так, фразеологізми демонструють не лише обізнаність мовця, а й багатство мови. Тож Освіта 24 продовжує знайомити вас із красивими мовними фразами.

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Що означає фразеологізм "аристократ духу"

Цього разу пропонуємо вам запам'ятати фразеологізм "аристократ духу". Також пояснюємо, що він означає.

Ця фраза належить німецькому письменнику Генріху Стеффенсу. Так він колись найменовував прихильників вождя німецького романтизму, письменника, поета та філософа Августа-Вільгельма Шлегеля.

Згодом цю фразу почати вживати щодо людей, яких вважали вищими за культурним розвитком від інших.

Сьогодні аристократами духу називають високоінтелектуальних людей.

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Що означає фразеологізм "брати ноги на плечі"