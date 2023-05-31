Ніякого меморандуму Лісовий не підписував: у МОН спростували фейк, який розлетівся мережею

Не так довго Оксен Лісовий пробув на посаді очільника МОН, як про нього вже почали вигадувати фейки. Один з них навіть встиг добряче набрати обертів у соціальних мережах.

Міністерству освіти та науки вже довелося відбиватися від фейку, який набрав обертів у мережі. Інтерес до нього підігрівала "скандальність" теми.

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Про що йшлося у фейку

Фейк повідомляв про те, що очільник МОН Оксен Лісовий нібито підписав меморандум з міжнародним фондом The Arcus Foundation. Це організація, яка бореться за права ЛГБТ та соціальну справедливість.

У мережу потрапив псевомеморандум, творці фейку стверджували, що там стоїть підпис Оксена Лісового. У сфабрикованому документі йшлося про те, що в освітній процес будуть впроваджені гендерно чутливі методи, аби створити простір без гендерних стереотипів та дискримінацій. Для цього експертів з The Arcus Foundation мали нібито залучати до освітнього процесу.

Першим фейк без посилання на джерело поширив телеграм-канал Mediakiller, після чого вигадка почала ширитися мережею.

Спростування від МОН

У МОН повідомили, що ніякого подібного документа просто не існує та закликали не поширювати інформацію з недостовірних джерел, тим паче ту, яка вводить в оману.

Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України не реєстрував такий меморандум,

– повідомили у міністерстві.

Уся інформація про роботу міністерства, а тим паче про співпрацю, поширюється на офіційному сайті МОН.