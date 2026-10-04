Вона – "генералка" чи "генеральша": як українська мова називає військовослужбовиць
Українське військо давно не можна уявити без жінок. Вони служать на різних посадах, мають військові звання, командують підрозділами.
І тут виникає цілком логічне питання: як правильно називати їхні звання українською? Розберімося, які фемінітиви в армійській лексиці є нормативними, з посиланням на пояснення Віктора Дяченка.
Як українська мова називає жінок із військовими званнями?
Українська мова має давню традицію творення назв жінок за професією, діяльністю, посадою чи статусом. Військові звання не є винятком.
Жінки сьогодні служать у війську на різних посадах, отримують військові звання, командують підрозділами, працюють зі зброєю, керують дронами, літають, лікують і рятують. Тож українській мові потрібно не вигадувати для них нові назви, а користуватися власними словотвірними можливостями.
Цікаво! Нещодавно ми писали, що означає знак "+" у сучасній переписці та як його використовують військові.
І тут важливо розрізняти військове звання, посаду та професію. Від одних назв фемінітив утворюється легко й природно, з іншими виникають сумніви, а в офіційних документах діють свої правила.
Але тут важливо розрізняти нормативні фемінітиви, розмовні форми та слова з іншим значенням. Тож запам'ятайте:
- рекрут – рекрутка,
- солдат – солдатка,
- сержант – сержантка,
- лейтенант – лейтенантка,
- капітан – капітанка,
- майор – майорка,
- підполковник – підполковниця,
- полковник – полковниця,
- генерал – генералка.
Зверніть увагу! Не варто казати "генеральша", бо так називають дружину генерала. А от з "солдаткою" навпаки – раніше це була самоназва дружини чи вдови солдата, а сьогодні – звання.
Фемінітиви тут цілком природні, більшість з них можна утворити механічним додаванням суфікса "к", "ин(я)" чи "иц(я)". Як і в назвах інших професій.
Як називати жіночі військові звання: дивіться відео від Віктора Дяченка
З військовими посадами і спеціальностями ситуація схожа:
- командир – командирка,
- офіцер – офіцерка,
- снайпер – снайперка,
- гранатометник – гранатометниця,
- кулеметник – кулеметниця,
- стрілець – стрільчиня,
- навідник – навідниця,
- медик – медикиня,
- парамедик – парамедикиня,
- ветеран – ветеранка,
- захисник – захисниця.
Такі фемінітиви від військових посад, бойових функцій, спеціальностей і статусів фіксують сучасні дослідження української воєнної комунікації.
Але зауважимо, що у 2024 році Сили територіальної оборони повідомляли, що в межах тодішніх правил гендерно чутливої комунікації фемінітиви саме для військових звань не застосовували, тобто в офіційній військовій документації звання залишалися в установленій формі.
Але в медіа, публічному мовленні та звичайному описі людини фемінітиви активно використовуються: "сержантка", "капітанка", "майорка", "офіцерка". Це різні мовні ситуації.