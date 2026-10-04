І тут виникає цілком логічне питання: як правильно називати їхні звання українською? Розберімося, які фемінітиви в армійській лексиці є нормативними, з посиланням на пояснення Віктора Дяченка.

Як українська мова називає жінок із військовими званнями?

Українська мова має давню традицію творення назв жінок за професією, діяльністю, посадою чи статусом. Військові звання не є винятком.

Жінки сьогодні служать у війську на різних посадах, отримують військові звання, командують підрозділами, працюють зі зброєю, керують дронами, літають, лікують і рятують. Тож українській мові потрібно не вигадувати для них нові назви, а користуватися власними словотвірними можливостями.

Цікаво! Нещодавно ми писали, що означає знак "+" у сучасній переписці та як його використовують військові.

І тут важливо розрізняти військове звання, посаду та професію. Від одних назв фемінітив утворюється легко й природно, з іншими виникають сумніви, а в офіційних документах діють свої правила.

Але тут важливо розрізняти нормативні фемінітиви, розмовні форми та слова з іншим значенням. Тож запам'ятайте:

рекрут – рекрутка ,

, солдат – солдатка,

сержант – сержантка,

лейтенант – лейтенантка,

капітан – капітанка,

майор – майорка ,

, підполковник – підполковниця ,

, полковник – полковниця,

генерал – генералка.

Зверніть увагу! Не варто казати "генеральша", бо так називають дружину генерала. А от з "солдаткою" навпаки – раніше це була самоназва дружини чи вдови солдата, а сьогодні – звання.

Фемінітиви тут цілком природні, більшість з них можна утворити механічним додаванням суфікса "к", "ин(я)" чи "иц(я)". Як і в назвах інших професій.

Як називати жіночі військові звання: дивіться відео від Віктора Дяченка

З військовими посадами і спеціальностями ситуація схожа:

командир – командирка,

офіцер – офіцерка,

снайпер – снайперка,

гранатометник – гранатометниця,

кулеметник – кулеметниця,

стрілець – стрільчиня,

навідник – навідниця,

медик – медикиня,

парамедик – парамедикиня,

ветеран – ветеранка,

захисник – захисниця.

Такі фемінітиви від військових посад, бойових функцій, спеціальностей і статусів фіксують сучасні дослідження української воєнної комунікації.

Але зауважимо, що у 2024 році Сили територіальної оборони повідомляли, що в межах тодішніх правил гендерно чутливої комунікації фемінітиви саме для військових звань не застосовували, тобто в офіційній військовій документації звання залишалися в установленій формі.

Але в медіа, публічному мовленні та звичайному описі людини фемінітиви активно використовуються: "сержантка", "капітанка", "майорка", "офіцерка". Це різні мовні ситуації.