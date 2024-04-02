Як правильно українською назвати "георгіну"

Українці часто можуть зловживати суржиковими словами. Навіть коли говорять про квіти.

Однак, мовного сміття треба позбуватися. Тож Освіта 24 продовжує допомагати очищувати своє мовлення.

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Як правильно назвати "георгіну"

Так, українці трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих, що цвіте великими різнобарвними квітками і розмножується вегетативним способом або ж квітку цієї рослини можуть називати помилково "георгіною".

Натомість правильно – "жоржина".

Тож не псуйте суржиком назву цих красивих садових квітів, представлених найширшою палітрою забарвлень і розмаїттям форм. Тим паче вони можуть милувати ваше око з липня аж до заморозків.

Як правильно українською назвати "піон"

Жоржина – не єдина квітка, яку українці можуть називати суржиковою назвою.

У мовленні краян можна ще почути таке слово як "піон".

Так помилково називають красиву багаторічну напівкущову декоративну рослину з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів чи запашну квітку цієї рослини.

Але її варто назвати "півонією".