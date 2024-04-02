Как правильно на украинском назвать "георгину"

Украинцы часто могут злоупотреблять суржиковыми словами. Даже когда говорят о цветах.

Однако, от языкового мусора надо избавляться. Поэтому Образование 24 продолжает помогать очищать свою речь.

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Как правильно назвать "георгину"

Так, украинцы травянистое декоративное растение семейства сложноцветных, что цветет большими разноцветными цветками и размножается вегетативным способом или цветок этого растения могут называть ошибочно "георгиной".

Зато правильно – "жоржина".

Поэтому не портите суржиком название этих красивых садовых цветов, представленных широкой палитрой расцветок и разнообразием форм. Тем более они могут радовать ваш глаз с июля вплоть до заморозков.

Как правильно на украинском назвать "пион"

Георгина (укр. жоржина) – не единственный цветок, который украинцы могут называть суржиковым названием.

В речи земляков можно еще услышать такое слово как "піон".

Так ошибочно называют красивое многолетнее полукустовое декоративное растение с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов или душистый цветок этого растения.

Но его следует назвать "півонією".