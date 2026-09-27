Українські школи можуть позмагатися за 500 тисяч доларів призових
Українські школи можуть подати заявку на Global Schools Prize 2027. Це міжнародна премія для закладів освіти із загальним призовим фондом на суму 1 мільйон доларів.
Заявки прийматимуть до 16 грудня 2026 року. Про це повідомили на сайті премії.
Що відомо про премію та участь у ній
Премію заснувала Varkey Foundation — організація, яка також проводить Global Teacher Prize та Global Student Prize.
Global Schools Prize відзначає школи, які створюють нові підходи до навчання, розвивають учнів і педагогів, впроваджують технології, працюють над інклюзією, сталим розвитком або продовжують розвиватися в складних умовах.
Global Schools Prize проводять вдруге. Під час першого відбору 2026 року організатори отримали майже 3000 заявок і номінацій зі 113 країн світу. Серед 50 шкіл, які увійшли до фінального списку, був Ліцей імені Тараса Шевченка з Кропивницького. Школа потрапила до категорії STEM Education.
Ліцей представив досвід інтеграції STEM у різні предмети, учнівські міжнародні проєкти та роботу школи в умовах повномасштабної війни. Серед результатів, які відзначили організатори, — зростання частки випускників, які обирають STEM-спеціальності, з 11% до 36% за п’ять років.
Які школи можуть подати заявки та на які номінації
До участі запрошують державні та приватні школи з усіх країн світу, які навчають дітей віком до 18 років і демонструють вагомий внесок у розвиток освіти. Школа може подати заявку самостійно, а також її можуть номінувати інші люди чи організації. Якщо школу номінують, вона все одно має заповнити власну заявку.
У 2027 році премія має 10 категорій:
AI Transformation — використання штучного інтелекту в навчанні та розвиток відповідального ставлення до технології;
Arts, Culture and Creativity — мистецтво, творчість і культурна спадщина;
Character and Values — розвиток цінностей, емпатії, відповідальності та учнівського лідерства;
Global Citizenship and Peacebuilding — громадянська освіта, міжкультурний діалог і миробудування;
Health and Wellbeing — фізичне та психологічне здоров’я учнів і педагогів;
Overcoming Adversity — робота школи в умовах війни, криз, бідності, переміщення чи інших значних перешкод;
SEND/Inclusive Education — інклюзивна освіта та підтримка дітей з особливими освітніми потребами;
STEM Education — розвиток науки, технологій, інженерії та математики;
Sustainability — екологічна освіта, кліматичні ініціативи та сталі практики;
Teacher Development — професійний розвиток, навчання та добробут педагогів.
Школа може подаватися одразу в кількох категоріях.
Що отримають школи
Загальний призовий фонд Global Schools Prize становить 1 мільйон доларів.
На наступному етапі відбору визначать 50 фіналістів. Вони отримають спеціальний Global Schools Prize Badge — відзнаку, що засвідчує досягнення школи, а також приєднаються до Global Schools Network. Учасники мережі матимуть доступ до професійного розвитку, партнерств і міжнародної співпраці з іншими школами.
З 50 оберуть 10 переможців категорій. Кожна школа отримає $50 тисяч. Потім серед десяти категорійних переможців визначать головного переможця Global Schools Prize. Він отримає ще $500 тисяч на масштабування свого впливу.
Як подати заявку
Приймання заявок і номінацій на Global Schools Prize 2027 триватиме до 16 грудня 2026 року.
Українським школам, які мають власні освітні рішення, помітні результати або досвід роботи в складних умовах, організатори пропонують показати цей досвід міжнародній аудиторії.
Подати заявку можна через офіційну сторінку Global Schools Prize, а номінувати школу — через окрему форму на сайті премії.
Етапи ще такі:
16 грудня 2026 року — завершення прийому заявок;
березень 2027 року — оголошення Top 50;
травень 2027 року — оголошення головного переможця.
Першою переможницею Global Schools Prize у 2026 році стала ліванська Alsama Project, яка працює з підлітками, переміщеними через війни. Проєкт обрали з майже 3000 заявок і номінацій зі 113 країн. Переможець отримав $500 тисяч на розвиток.
Для українських шкіл це можливість розповісти світові про власні рішення — від STEM та інклюзії до підтримки дітей і педагогів, цифрових інновацій та роботи в умовах війни.