Заявки будут приниматься до 16 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Что известно о премии и участии в ней

Премию учредила Varkey Foundation – организация, которая также проводит Global Teacher Prize и Global Student Prize.

Global Schools Prize отмечает школы, которые создают новые подходы к обучению, развивают учеников и педагогов, внедряют технологии, работают над инклюзией, устойчивым развитием или продолжают развиваться в сложных условиях.

Global Schools Prize проводится во второй раз. Во время первого отбора в 2026 году организаторы получили почти 3000 заявок и номинаций из 113 стран мира. Среди 50 школ, вошедших в финальный список, был Лицей имени Тараса Шевченко из Кропивницкого. Школа попала в категорию STEM Education.

Лицей представил опыт интеграции STEM в различные предметы, международные проекты учащихся и работу школы в условиях полномасштабной войны. Среди результатов, отмеченных организаторами, – рост доли выпускников, выбирающих STEM-специальности, с 11% до 36% за пять лет.

Какие школы могут подать заявки и на какие номинации

К участию приглашаются государственные и частные школы со всех стран мира, которые обучают детей в возрасте до 18 лет и вносят весомый вклад в развитие образования. Школа может подать заявку самостоятельно, а также быть номинирована другими людьми или организациями. Если школу номинируют, она все равно должна заполнить собственную заявку.

В 2027 году премия имеет 10 категорий:

AI Transformation – использование искусственного интеллекта в обучении и развитие ответственного отношения к технологиям;

Arts, Culture and Creativity – искусство, творчество и культурное наследие;

Character and Values – развитие ценностей, эмпатии, ответственности и лидерства учащихся;

Global Citizenship and Peacebuilding – гражданское образование, межкультурный диалог и миростроительство;

Health and Wellbeing – физическое и психологическое здоровье учащихся и педагогов;

Overcoming Adversity – работа школы в условиях войны, кризисов, бедности, перемещения или других значительных препятствий;

SEND/Inclusive Education – инклюзивное образование и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

STEM Education – развитие науки, технологий, инженерии и математики;

Sustainability – экологическое образование, климатические инициативы и устойчивые практики;

Teacher Development – профессиональное развитие, обучение и благополучие педагогов.

Школа может подавать заявку сразу в нескольких категориях.

Что получат школы

Общий призовой фонд Global Schools Prize составляет 1 миллион долларов.

На следующем этапе отбора будут определены 50 финалистов. Они получат специальный значок Global Schools Prize Badge – награду, что подтверждает достижения школы, а также присоединятся к сети Global Schools Network. Участники сети получат доступ к профессиональному развитию, партнерствам и международному сотрудничеству с другими школами.

Из 50 выберут 10 победителей по категориям. Каждая школа получит $50 тысяч. Затем среди десяти победителей по категориям определят главного победителя Global Schools Prize. Он получит еще $500 тысяч на расширение своего влияния.

Как подать заявку

Прием заявок и номинаций на Global Schools Prize 2027 продлится до 16 декабря 2026 года.

Украинским школам, которые имеют собственные образовательные решения, заметные результаты или опыт работы в сложных условиях, организаторы предлагают продемонстрировать этот опыт международной аудитории.

Подать заявку можно через официальную страницу Global Schools Prize, а номинировать школу – через отдельную форму на сайте премии.

Этапы следующие:

16 декабря 2026 года – завершение приема заявок;

март 2027 года – объявление Top 50;

май 2027 года – объявление главного победителя.

Первой победительницей Global Schools Prize в 2026 году стала ливанская организация Alsama Project, которая работает с подростками, перемещенными из-за войн. Проект был выбран из почти 3000 заявок и номинаций из 113 стран. Победитель получил 500 тысяч долларов на развитие.

Для украинских школ это возможность рассказать миру о своих решениях – от STEM и инклюзии до поддержки детей и педагогов, цифровых инноваций и работы в условиях войны.