Заявки прийматимуть до 16 грудня 2026 року. Про це повідомили на сайті премії.

Що відомо про премію та участь у ній

Премію заснувала Varkey Foundation — організація, яка також проводить Global Teacher Prize та Global Student Prize.

Global Schools Prize відзначає школи, які створюють нові підходи до навчання, розвивають учнів і педагогів, впроваджують технології, працюють над інклюзією, сталим розвитком або продовжують розвиватися в складних умовах.

Global Schools Prize проводять вдруге. Під час першого відбору 2026 року організатори отримали майже 3000 заявок і номінацій зі 113 країн світу. Серед 50 шкіл, які увійшли до фінального списку, був Ліцей імені Тараса Шевченка з Кропивницького. Школа потрапила до категорії STEM Education.

Ліцей представив досвід інтеграції STEM у різні предмети, учнівські міжнародні проєкти та роботу школи в умовах повномасштабної війни. Серед результатів, які відзначили організатори, — зростання частки випускників, які обирають STEM-спеціальності, з 11% до 36% за п’ять років.

Які школи можуть подати заявки та на які номінації

До участі запрошують державні та приватні школи з усіх країн світу, які навчають дітей віком до 18 років і демонструють вагомий внесок у розвиток освіти. Школа може подати заявку самостійно, а також її можуть номінувати інші люди чи організації. Якщо школу номінують, вона все одно має заповнити власну заявку.

У 2027 році премія має 10 категорій:

AI Transformation — використання штучного інтелекту в навчанні та розвиток відповідального ставлення до технології;

Arts, Culture and Creativity — мистецтво, творчість і культурна спадщина;

Character and Values — розвиток цінностей, емпатії, відповідальності та учнівського лідерства;

Global Citizenship and Peacebuilding — громадянська освіта, міжкультурний діалог і миробудування;

Health and Wellbeing — фізичне та психологічне здоров’я учнів і педагогів;

Overcoming Adversity — робота школи в умовах війни, криз, бідності, переміщення чи інших значних перешкод;

SEND/Inclusive Education — інклюзивна освіта та підтримка дітей з особливими освітніми потребами;

STEM Education — розвиток науки, технологій, інженерії та математики;

Sustainability — екологічна освіта, кліматичні ініціативи та сталі практики;

Teacher Development — професійний розвиток, навчання та добробут педагогів.

Школа може подаватися одразу в кількох категоріях.

Що отримають школи

Загальний призовий фонд Global Schools Prize становить 1 мільйон доларів.

На наступному етапі відбору визначать 50 фіналістів. Вони отримають спеціальний Global Schools Prize Badge — відзнаку, що засвідчує досягнення школи, а також приєднаються до Global Schools Network. Учасники мережі матимуть доступ до професійного розвитку, партнерств і міжнародної співпраці з іншими школами.

З 50 оберуть 10 переможців категорій. Кожна школа отримає $50 тисяч. Потім серед десяти категорійних переможців визначать головного переможця Global Schools Prize. Він отримає ще $500 тисяч на масштабування свого впливу.

Як подати заявку

Приймання заявок і номінацій на Global Schools Prize 2027 триватиме до 16 грудня 2026 року.

Українським школам, які мають власні освітні рішення, помітні результати або досвід роботи в складних умовах, організатори пропонують показати цей досвід міжнародній аудиторії.

Подати заявку можна через офіційну сторінку Global Schools Prize, а номінувати школу — через окрему форму на сайті премії.

Етапи ще такі:

16 грудня 2026 року — завершення прийому заявок;

березень 2027 року — оголошення Top 50;

травень 2027 року — оголошення головного переможця.

Першою переможницею Global Schools Prize у 2026 році стала ліванська Alsama Project, яка працює з підлітками, переміщеними через війни. Проєкт обрали з майже 3000 заявок і номінацій зі 113 країн. Переможець отримав $500 тисяч на розвиток.

Для українських шкіл це можливість розповісти світові про власні рішення — від STEM та інклюзії до підтримки дітей і педагогів, цифрових інновацій та роботи в умовах війни.