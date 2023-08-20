Global Teacher Prize Ukraine 2023: як номінувати вчителя або розповісти власну історію

Конкурс Global Teacher Prize Ukraine 2023 продовжує збирати історію про вчителів, які є уособленням відданої роботи та професійності. Педагоги можуть подаватися на нагороду як самі, так і за підтримки учнів чи колег.

Досягнення кожного педагога – важливе, адже змінює не лише життя окремих учнів, а й цілих громад. Відтак, премія Global Teacher Prize Ukraine покликана відзначити роботу вчителів, які максимально віддані своїй справі.

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На думку фіналіста конкурсу 2020 року Андрія Олійника, цього року проєкт особливо актуальний, адже війна кожного педагога шукати нові підходи та підтримувати моральний дух учнів.

Це можливість розповісти про свій шлях світу, зробити вклад, який увійде в скарбницю педагогіки України,

– сказав вчитель.

Окрім того, премія впливає на престиж професії, адже з'являється можливість дізнатися про професіоналів, чий досвід вартий того, аби його перейняти. Андрій Олійник також закликає вчителів не боятися хизуватися здобутками та не вважати, що їхня історія не варта уваги.

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Аби педагогам було максимально просто розповідати про себе, команда Global Teacher Prize Ukraine підготувала практичні поради, наприклад, рекомендації щодо написання історій, алгоритм подачі заявки, критерії та успішні приклади.

Також проєкт інвестує мільйон гривень у вчительські проєкти. Збір історій та ідей для проєктів буде тривати на сайті до 1 вересня. Заповнювати форму можуть як вчителі, так і учні або їхні батьки.