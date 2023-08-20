Достижение каждого педагога важно, ведь меняет не только жизнь отдельных учеников, но и целых общин. Следовательно, премия Global Teacher Prize Ukraine призвана отметить работу учителей, максимально преданных своему делу.
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По мнению финалиста конкурса 2020 Андрея Олийныка, в этом году проект особенно актуален, ведь война каждого педагога искать новые подходы и поддерживать моральный дух учеников.
Это возможность рассказать о своем пути мира, сделать вклад, который войдет в сокровищницу педагогики Украины,
– сказал учитель.
Кроме того, премия влияет на престиж профессии, ведь появляется возможность узнать о профессионалах, чей опыт стоит того, чтобы его перенять. Андрей Олейник также призывает учителей не бояться кичиться достижениями и не считать, что их история не стоит внимания.
Чтобы педагогам было максимально просто рассказывать о себе, команда Global Teacher Prize Ukraine подготовила практические советы, например рекомендации по написанию историй, алгоритм подачи заявки, критерии и успешные примеры.
Также проект инвестирует миллион гривен в учительские проекты. Сбор историй и идей для проектов будет продолжаться сайте до 1 сентября. Заполнять форму могут как учителя, так и учащиеся или родители.