Проект Новой украинской школы – одна из наиболее необходимых и желаемых реформ. Определенную ее часть реализовать уже удалось, но за неимением ресурсов ее развитие происходит не так быстро, как этого хотелось бы.
Читайте также "Оптима" предлагает стипендии на обучение: как приобщиться к уникальному предложению
Внедрение НУШ возвращается
Как рассказал глава Министерства образования и науки Оксен Лисовой, проект НУШ уже в скором времени планируют восстановить. Реформа уже стартовала, но "застряла" на начальном этапе.
Вышли в базовую школу и проект остановился. И год педагоги извлекали это все на собственном энтузиазме, по сути спасали эту реформу,
– рассказал министр.
По его словам, правительство уже выделило 1,5 миллиарда гривен на закупку необходимого оборудования для базовой школы и школ на деоккупированных территориях. Следовательно, уже в ближайшее время можно будет говорить о возобновлении реформы.
Также Лисовой отметил, что уже на начальной стадии НУШ продемонстрировала свою эффективность. Родители оставили хорошие отзывы, а показатели результативности детей существенно выросли.