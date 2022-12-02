"Захищені любов'ю": українським дітям в Іспанії допоможуть пережити жахи війни

Діти з України, які постраждали від війни, мають унікальну можливість отримати психологічну допомогу в Іспанії. Її надаватимуть провідні психотерапевти та педагоги.

Так, днями стартувала друга зміна табору ГО Gen.Ukrainian під патронатом першої леді України Олени Зеленської. Взяти у ньому участь зараз мають можливість понад 30 дітей з нашої держави, передає 24 канал.

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Діти з України отримають психологічну реабілітацію в Іспанії

Цього разу на реабілітацію поїхала 31 дитина віком від 6 до 11 років з Київської та Чернігівської областей, Маріуполя, Харкова та Бахмута. Серед них – 8-річний Богдан з Бахмута. Росіяни вбили його батька та вагітну маму. Проходитиме реабілітацію і 10-річний Андрій. Його батьків окупанти розчавили БТРом в машині на Чернігівщині. Протягом зміни з дітьми працюватиме команда психотерапевтів, тьюторів та лікарів.

Дитяча психіка може протистояти найважчим випробуванням – за умови правильно підібраної терапії та вчасної допомоги. Gen.Camp розпочинає другу зміну. І це надзвичайно важливо, що зараз психологи й вихователі напрацьовують методики, які допоможуть нам у реабілітації дітей по всій країні. Я вірю, що спільно зможемо повернути їм відчуття захищеності й віру у світ дорослих,

– зазначила Зеленська.

Яке головне завдання та тривалість проєкту

Засновниця ГО Gen.Ukrainian Оксана Лєбєдєва додала, що пережиті в дитинстві жахи війни можуть залишити слід на все життя. Тому головне завдання табору – допомогти українським дітям пережити цей досвід. Також максимально зменшити вплив війни на формування їхньої особистості.

95% учасників нової зміни – це діти, які втратили принаймні одного з батьків, пережили серйозні травми і мають ознаки горювання. Ми також взяли на психологічну реабілітацію тих, хто отримав поранення внаслідок евакуації чи потрапив під ракетні обстріли,

– уточнила Лєбєдєва.

Також вона додала, що досвід українців в умовах повномасштабної війни є унікальним. Світові психологи ще не зіштовхувалися із такими випадками. Українські фахівці також долучаються. До слова, команда табору впроваджуватиме авторську програму – "Захищені любов'ю". Її розробила провідна психологиня проєкту Оксана Шльонська.

Що цікаво, у програмі табору також передбачена просвітницька робота з батьками та опікунами, адже після проходження реабілітації діти повертаються до звичного життя.

Зміна у таборі для українських дітей триватиме з 29 листопада по 20 грудня.

Зазначимо: у першому таборі, що тривав з 25 серпня по 25 вересня 2022 року, вже отримали допомогу 30 дітей віком від 6 до 12 років з постраждалих від російського вторгнення регіонів України.

Аби отримати допомогу та стати учасником табору, необхідно заповнити анкету на сайті та пройти співбесіду з куратором проєкту.