Так, на днях стартовало второе изменение лагеря ГО Gen.Ukrainian под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской. Принять в нем участие сейчас могут более 30 детей из нашего государства, передает 24 канал .

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Дети из Украины получат психологическую реабилитацию в Испании

В этот раз на реабилитацию поехал 31 ребенок от 6 до 11 лет из Киевской и Черниговской областей, Мариуполя, Харькова и Бахмута. Среди них – 8-летний Богдан из Бахмута. Россияне убили его отца и беременную маму. Будет проходить реабилитацию и 10-летний Андрей. Его родителей оккупанты раздавили БТРом в машине на Черниговщине. В течение смены с детьми будет работать команда психотерапевтов, тьюторов и врачей.

Детская психика может противостоять тяжелым испытаниям – при условии правильно подобранной терапии и своевременной помощи. Gen.Camp начинает вторую смену. И это очень важно, что сейчас психологи и воспитатели нарабатывают методики, которые помогут нам в реабилитации детей по всей стране. Я верю, что вместе сможем вернуть им чувство защищенности и веру в мир взрослых,

– отметила Зеленская.

Какая главная задача и продолжительность проекта

Основательница ГО Gen.Ukrainian Оксана Лебедева добавила, что пережитые в детстве ужасы войны могут оставить след на всю жизнь. Поэтому главная задача лагеря – помочь украинским детям пережить этот опыт. Также максимально снизить влияние войны на формирование их личности.

95% участников новой смены – это дети, которые потеряли по крайней мере одного родителя, пережили серьезные травмы и имеют признаки горения. Мы также взяли на психологическую реабилитацию тех, кто получил ранения в результате эвакуации или попал под ракетные обстрелы,

– уточнила Лебедева.

Также она добавила, что опыт украинцев в условиях полномасштабной войны уникален. Мировые психологи еще не сталкивались с такими случаями. Украинские специалисты также приобщаются. К слову, команда лагеря будет внедрять авторскую программу – "Защищенные любовью". Ее разработала ведущая психология проекта Оксана Шленская.

Что интересно, в программе лагеря также предусмотрена просветительская работа с родителями и опекунами, ведь после реабилитации дети возвращаются к привычной жизни.

Обратите внимание! Смена в лагере для украинских детей продлится с 29 ноября по 20 декабря.

Отметим: в первом лагере, продолжавшемся с 25 августа по 25 сентября 2022 года, уже получили помощь 30 детей от 6 до 12 лет из пострадавших от российского вторжения регионов Украины.

Чтобы получить помощь и стать участником лагеря, необходимо заполнить анкету на сайте и пройти собеседование с куратором проекта.