Не "голольод": як правильно сказати українською, що на вулиці слизько

Зима – сезон низки погодних явищ, які помилково позначають русизмами як, наприклад, "голольод". Але в українській мові є свої позначення.

В Україні запанувала зима, тому варто бути уважним, бо нас чекає низка сезонних явищ, які треба позначати правильно українською. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пропонує дізнатися, як рідною мовою назвати підступне і небезпечне явище "голольод".

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Як назвемо "скло" на дорогах взимку

Зимова погода може сформувати таке явище як "голольод" ("гололед") чи "голольодица". Але ці слова – калька з російської.

Українською такі погодні зміни правильно назвати – ожеледь, ожеледиця чи ожеледа.

Ожеледиця утворюється на поверхні землі, на дорогах, тротуарах та створює ковзкий шар льоду. Вона виникає, коли після відлиги або дощів настає раптове похолодання або внаслідок замерзання мокрого снігу чи мряки.

Часто словом ожеледь позначають і намерзання тонкого шару льоду (від кількох міліметрів до кількох сантиметрів) на гілках дерев, дротах, дахах тощо, часто після мокрого снігу з дощем чи крижаної бурі. Інша назва явища – обледеніння.

Падіння на ожеледиці / Freepik

Ожеледь та ожеледиця зазвичай спостерігаються одночасно, оскільки їм потрібні приблизно oднакoві пoгoдні умови.

В українській мові для настання такого явища використовують вирази: приожеледило(ся); упала (ударила) ожеледь, ожеледиця; взялося ожеледдю (ожеледицею).

"Вночі і ожеледь і мряка, і сніг, і холод" (Тарас Шевченко).

Звісно, не обходиться без діалетичних слів:

ожеледець,

ожелест,

ожеледа.

голомороззя / ударило голомороззя.

Ожеледиця також мала давнішу цікаву діалектну назву: голощік чи голощок.

"На Дніпрі голощік: волами не проїдеш, хіба конячкою" (словник Бориса Грінченка)."

Отже, коли від синоптиків чуємо: "На дорогах ожеледиця" або "Ожеледь, на дорогах ожеледиця", зважаймо, про які саме явища нас попереджають.

Ожеледиця буває прихована тонким шаром снігу і несе несподіванку – можна посковзнутися й упасти!

Прогноз погоди завжди повідомляє про ожеледицю на дорогах, і серед дорожніх знаків ПДР теж існує відповідний знак – сніжинка.

Будьте уважними на дорогах під ожеледиці – коли ви пішохід, і коли водій!