Не "гололед": как правильно сказать по-русски, что на улице скользко
Зима – сезон ряда погодных явлений, которые ошибочно обозначают русизмами как, например, "гололед". Но в украинском языке есть свои обозначения.
В Украине воцарилась зима, поэтому стоит быть внимательным, потому что нас ждет ряд сезонных явлений, которые надо обозначать правильно на украинском. 24 Канал у рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" предлагает узнать, как на родном языке назвать коварное и опасное явление "гололед".
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Как назовем "стекло" на дорогах зимой
Зимняя погода может сформировать такое явление как гололед или гололедица. Но эти слова – калька с русского.
На украинском такие погодные изменения правильно назвать – "ожеледь", "ожеледыця" или "ожеледа".
"Ожеледыця" образуется на поверхности земли, на дорогах, тротуарах и создает скользкий слой льда. Она возникает, когда после оттепели или дождей наступает внезапное похолодание или в результате замерзания мокрого снега или мороси.
Часто словом "ожеледь" обозначают и намерзание тонкого слоя льда (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) на ветвях деревьев, проводах, крышах и так далие, часто после мокрого снега с дождем или ледяной бури. Другое название явления – обледенение.
Падение на гололеде / Freepik
Гололед и гололедица обычно наблюдаются одновременно, поскольку им нужны примерно одинаковые погодные условия.
В украинском языке для наступления такого явления используют выражения: "приожеледыло(ся)"; "упала (ударила) ожеледь", "ожеледыця"; "взялося ожеледдю" (ожеледыцею).
"Вночі і ожеледь і мряка, і сніг, і холод" (Тарас Шевченко).
Конечно, не обходится без диалетических слов:
- "ожеледець",
- "ожелест",
- "ожеледа",
- "голомороззя" / "ударыло голомороззя".
Ожеледица также имела более древнее интересное диалектное название: "голощик" или "голощок".
"На Дніпрі голощік: волами не проїдеш, хіба конячкою" (словарь Бориса Гринченка).
Итак, когда от синоптиков слышим: "На дорогах гололедица" или "Гололед, на дорогах гололедица", учитываем, о каких именно явлениях нас предупреждают.
Гололедица бывает скрыта тонким слоем снега и несет неожиданность – можно поскользнуться и упасть!
Прогноз погоды всегда сообщает о гололедице на дорогах, и среди дорожных знаков ПДД тоже существует соответствующий знак – снежинка.
Будьте внимательными на дорогах во время гололеда – когда вы пешеход, и когда водитель!