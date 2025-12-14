Взимку чи зимою: як правильно українською розповісти про холодну пору

Українці потрохи готуються до різдвяно-новорічних свят. При цьому мають нагоду спостерігати за різними погодніми явищами у цю холодну пору року.

І запам'ятовувати, яких помилок не варто припускатися, коли розповідаєте про зиму. А їх підкаже 24 Канал у межах рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

Як правильно українською розповісти про зиму?

У сто сімнадцятій добірці підкажемо, які суржикові слова не варто вживати на тему зими та як їх замінити. Також збагатимо ваше щоденне мовлення цікавими зимовими синонімами.

Для початку згадуємо, як правильно українською називати зимові місяці:

декабрь – грудень;

январь – січень;

февраль – лютий;

Також не забуваймо:

наступила зима – настала зима;

сурова – сувора;

взимку, узимку, зимою, за білих мух, нагадує ресурс "Укр-мова".



Взимку чи зимою / "Укр-мова"

Погодні примхи та природні явища описуємо правильно так:

похолодало – похолодніло;

пасмурно – похмуро;

льод – лід;

снєжинки – сніжинки;

голольод – ожеледь, ожеледиця;

Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко пояснив різницю між словами "ожеледь" і "ожеледиця". І уточнив, що ці слова – близькозвучні, проте позначають різні явища.

Ожеледь – це тонкий шар льоду на різних предметах: деревах, дахах, дорогах, дротах – але переважно з невітряного боку. Ожеледь утворюється з намерзання крапель, переохолодженого дощу або мряки.

А ожеледиця – це лід на поверхні землі, що утворився після відлиги або дощу в результаті похолодання до мінусової температури. А також унаслідок замерзання мокрого снігу, дощу або мряки від зіткнення із сильно охолодженою поверхнею.

сосулька – бурулька;

інєй – іній;

приморозки і заморозки;

Мовознавці радять розрізняти також значення цих слів. Якщо хочете розповісти про невеликі весняні та осінні морози, що бувають удосвіта або вночі, пам'ятайте: перше походить від приморожувати (злегка пошкоджувати морозом); а друге – від заморожувати (дуже охолоджувати, доводити до замерзання).

Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

І це далеко не всі українські відповідники, які ви можете вживати, коли розповідаєте про сильний вітер зі снігом. Більше цікавих синонімів можна знайти тут.

І поки ви готуєтеся до свят, пам'ятайте:

празнікі – свята;

йолка – ялинка;

Новий год – Новий рік;

отопітєльний сезон – опалювальний сезон.

