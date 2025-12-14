Укр Рус
Учеба Саморазвитие "Взимку" или "зимою": как правильно на украинском рассказать о холодной поре
14 декабря, 13:38
3

"Взимку" или "зимою": как правильно на украинском рассказать о холодной поре

Мария Волошин
Основні тези
  • В этой языковой подборке 24 Канал объясняет, как правильно употреблять украинские слова на тему зимы.
  • В частности подскажем, как заменить суржиковый "гололед", "пасмурно" и другие слова правильными украинскими соответствиями.

Украинцы понемногу готовятся к рождественско-новогодним праздникам. При этом имеют возможность наблюдать за различными погодными явлениями в это холодное время года.

И запоминать, какие ошибки не стоит допускать, когда рассказываете о зиме. А их подскажет 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

Как правильно на украинском рассказать о зиме?

У сто семнадцатой подборке подскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять на тему зимы и как их заменить. Также обогатим вашу ежедневную речь интересными зимними синонимами.

Для начала вспоминаем, как правильно на украинском называть зимние месяцы:

  • декабрь – грудень;

  • январь – січень;

  • февраль – лютий;

Также не забываем:

  • наступила зима – настала зима;

  • сурова – сувора;

  • взимку, узимку, зимою, за білих мух, напоминает ресурс "Укр-язык".


Погодные прихоти и природные явления описываем правильно так:

  • похолодало – похолодніло;

  • пасмурно – похмуро;

  • льод – лід;

  • снєжинки – сніжинки;

  • голольод – ожеледь, ожеледиця;

Украинский языковед и учитель Александр Авраменко объяснил разницу между словами "ожеледь" и "ожеледиця". И уточнил, что эти слова – близкозвучные, однако обозначают разные явления.

Ожеледь – это тонкий слой льда на различных предметах: деревьях, крышах, дорогах, проводах – но преимущественно с неветренной стороны. Гололед образуется из намерзания капель, переохлажденного дождя или мороси.

А ожеледиця – это лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры. А также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной поверхностью.

  • сосулька – бурулька;

  • інєй – іній;

  • приморозки і заморозки;

Языковеды советуют различать также значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).

  • Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь. 

И пока вы готовитесь к праздникам, помните:

  • празнікі – свята;

  • йолка – ялинка; 

  • Новий год – Новий рік;

  • отопітєльний сезон – опалювальний сезон.

