"Взимку" или "зимою": как правильно на украинском рассказать о холодной поре
- В этой языковой подборке 24 Канал объясняет, как правильно употреблять украинские слова на тему зимы.
- В частности подскажем, как заменить суржиковый "гололед", "пасмурно" и другие слова правильными украинскими соответствиями.
Украинцы понемногу готовятся к рождественско-новогодним праздникам. При этом имеют возможность наблюдать за различными погодными явлениями в это холодное время года.
И запоминать, какие ошибки не стоит допускать, когда рассказываете о зиме. А их подскажет 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".
Как правильно на украинском рассказать о зиме?
У сто семнадцатой подборке подскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять на тему зимы и как их заменить. Также обогатим вашу ежедневную речь интересными зимними синонимами.
Для начала вспоминаем, как правильно на украинском называть зимние месяцы:
декабрь – грудень;
январь – січень;
февраль – лютий;
Также не забываем:
наступила зима – настала зима;
сурова – сувора;
взимку, узимку, зимою, за білих мух, напоминает ресурс "Укр-язык".
"Взимку" или "зимою" / "Укр-язык"
Погодные прихоти и природные явления описываем правильно так:
похолодало – похолодніло;
пасмурно – похмуро;
льод – лід;
снєжинки – сніжинки;
голольод – ожеледь, ожеледиця;
Украинский языковед и учитель Александр Авраменко объяснил разницу между словами "ожеледь" и "ожеледиця". И уточнил, что эти слова – близкозвучные, однако обозначают разные явления.
Ожеледь – это тонкий слой льда на различных предметах: деревьях, крышах, дорогах, проводах – но преимущественно с неветренной стороны. Гололед образуется из намерзания капель, переохлажденного дождя или мороси.
А ожеледиця – это лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры. А также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной поверхностью.
сосулька – бурулька;
інєй – іній;
приморозки і заморозки;
Языковеды советуют различать также значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).
- Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;
И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь.
И пока вы готовитесь к праздникам, помните:
празнікі – свята;
йолка – ялинка;
Новий год – Новий рік;
отопітєльний сезон – опалювальний сезон.
