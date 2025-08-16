16 серпня українці відзначають Горіховий Спас. Це свято ще називають Хлібним Спасом, Холодним або Малим Спасом.

Сьогодні є звичай – святити горіхи та хліб і робити заготівлю на зиму. А чому Горіховий Спас ще називають Хлібним Спасом, розповість 24 Канал.

Чому Горіховий Спас називають Хлібним Спасом?

У церковному календарі Горіховий Спас має назву "Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа".

Саме 16 серпня православні християни відзначають перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Перекази свідчать про те, що Ісус Христос вмився водою, а обличчя витер лляним полотном, на якому закарбувався його лик – нерукотворний образ Спасителя. Завдяки цьому полотну від смертельної хвороби вилікувався правитель Едесси Авгар.

Назву Хлібний Спас це свято отримало на честь закінчення жнив, початку посіву та випікання першого хліба із зерна нового врожаю.

Наші предки у цей день випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляні полотна та робили заготівлі на зиму. Горіховий Спас вони святкували скромніше, ніж Медовий та Яблучний.

Якщо вірити традиціям, у це свято не можна освячувати алкоголь чи вживати його та проводити гучні гуляння. Не рекомендують сваритися, лаятися, лихословити.