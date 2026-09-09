В Україні визначили графік проведення учнівських олімпіад
В Україні затвердили перелік предметів проведення щорічних олімпіад. Також узгодили відповідний графік.
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Коли будуть олімпіади
Учнівські олімпіади проводитимуть у межах трьох етапів з дотриманням щодо забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.
Перший етап (на рівні територіальних громад, районів областей, районів міста Києва) відбудеться з 1 жовтня по 10 листопада 2026 року.
Другий етап (обласний) триватиме з 1 грудня 2026 року до 26 січня 2027 року.
Третій, загальнонаціональний, етап відбудеться з 15 березня до 10 травня 2027 року.
За розроблення завдань II, III етапів, організацію та координацію Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідальним призначили Національний центр «Мала академія наук України».
Що зміниться для НУШ
- Уряд України визначив наступні кроки реформи Нової української школи до 2029 року.
- Серед основних напрямів – повноцінний перехід до профільної старшої школи, запровадження системи кар’єрного консультування, оновлення підходів до створення підручників, підтримки педагогів та оцінювання учнів.
- Одним із головних напрямів оновленого плану стало повноцінне впровадження профільної середньої освіти.