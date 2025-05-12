Суми збільшать, бали зменшать: систему грантів зроблять привабливішою

У 2025 році МОН має намір зробити систему грантів привабливішою для вступників. У межах вступу на деякі спеціальності можна буде отримати грант першого рівня, якщо два предмети НМТ склали на 140 балів.

Це стосується так званих спеціальностей з особливою підтримкою держави. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький ZN.UA, зазначає 24 Канал.

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Як діятиме система грантів у вишах у 2025 році

Це такі спеціальності:

природничі;

інженерні;

пов'язані з відновленням інфраструктури;

математика;

фізика;

хімія;

біологія;

механічна інженерія;

агроінженерія;

хімічна технологія.

На жаль, вони є не надто популярними серед вступників, але фахівці цих профілів надзвичайно потрібні для розвитку нашої країни. До переліку спеціальностей з особливою підтримкою держави також входять медичні (лікарі, терапевти-реабілітологи), освітні (вчителі всіх рівнів) і спеціальності, пов'язані з відбудовою, – архітектура, будівництво,

– розповів Винницький.

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І додав, що цьогоріч МОН пропонує дещо збільшити суму грантів відповідно до індексу інфляції.

Грант першого рівня становитиме 16,8 тисячі гривень (минулого року було 15 тисяч), а грант другого рівня – 28 тисяч гривень (було 25 тисяч),

– заявив посадовець.

Раніше у МОН розповіли важливі деталі цьогорічної вступної кампанії на бакалаврат.