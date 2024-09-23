Студенти, які претендують на грант, повинні активувати сертифікат

Частина студентів українських вишів, яка вступила на контракт, може отримати грант на навчання. При цьому враховують бали, набрані на НМТ у 2024 році, та коефіцієнт обраної спеціальності.

Так, студенти уже отримали повідомлення про таку можливість у своєму електронному кабінеті. Однак мають активувати сертифікат до 5 листопада.

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Як отримати грант на навчання

Підтвердити отримання державного гранту треба через мобільний застосунок Дія. Для цього його потрібно оновити, а потім обрати в переліку документів сертифікат на навчання. Активувати грант треба накладанням Дія.Підпису.

Аби не втратити можливість скористатися грантом, підтвердити отримання і активувати сертифікат треба до 5 листопада.

Згодом МОН має видати наказ про надання грантів та автоматично перерахувати кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.

Цікаво! Грант надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).

Перший платіж, а саме 50% щорічного гранту, мають перерахувати до 1 грудня 2024 року.

Другий платіж (50%) щорічного гранту перерахують до 1 квітня 2025 року.

Після перерахування коштів студент у мобільному застосунку Дія отримає повідомлення про зарахування необхідної суми до закладу вищої освіти.