Однак заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький в ефірі телемарафону назвав ключову умову для отримання грошей на навчання. Право на грант мають лише ті вступники, які складали НМТ у 2024 році.

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Хто може отримати грант на навчання у 2024 році

Посадовець зауважив, що учасники НМТ минулих років не зможуть отримати грант. Для отримання коштів потрібні результати цьогорічного тестування.

Студент має право претендувати на грант, але дуже важливо, що це має бути повноцінний вступ, мова не йде про переведення. Якщо особа, наприклад, провчилася рік в іншому закладі, за іншою спеціальністю, і тоді переводиться, тоді вона на грант не може претендувати,

– повідомив Винницький.

І нагадав, що цьогоріч учасники НМТ проходили перевірку знань з чотирьох предметів, а 2023 – з трьох.

Заступник очільника МОН також розповів: якщо студент переведеться до іншого вишу, то грант "піде" за ним. Однак на першому курсі опція переведення не діє.

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