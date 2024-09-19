Однако заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона назвал ключевое условие для получения денег на обучение. Право на грант имеют только те абитуриенты, которые составляли НМТ в 2024 году.

Смотрите также Теперь в Дии: алгоритм получения государственных грантов на обучение обновили

Кто может получить грант на обучение в 2024 году

Чиновник отметил, что участники НМТ прошлых лет не смогут получить грант. Для получения средств нужны результаты нынешнего тестирования.

Студент имеет право претендовать на грант, но очень важно, что это должно быть полноценное поступление, речь не идет о переводе. Если лицо, например, проучилась год в другом заведении, по другой специальности, и тогда переводится, тогда она на грант не может претендовать,

– сообщил Винницкий.

И напомнил, что в этом году участники НМТ проходили проверку знаний по четырем предметам, а 2023 – по трем.

Заместитель главы МОН также рассказал: если студент переведется в другой вуз, то грант "пойдет" за ним. Однако на первом курсе опция перевода не действует.

К теме Студент, получивший грант, оплатил обучение: в МОН рассказали, что будет с деньгами

Что известно о грантовой системе в 2024 году