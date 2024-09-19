В этом году для украинских абитуриентов стала доступной грантовая программа на обучение. Заявку на нее можно было подать через приложение Дія. И неоднократно различные информационные источники объясняли, как воспользоваться этой возможностью. Актуальной информацией в эфире телемарафона "Единые новости" поделился заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, перередает Образование 24.

Смотрите также Теперь в Действии: алгоритм получения государственных грантов на обучение обновили

Как будут сочетать гранты и оплату за образование

По внедрению грантовой программы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных разъяснений. Среди них, если получен грант, но студент уже оплатил годовую стоимость за обучение каким образом будут начисляться грантовые средства?

Прежде всего, зачисленные за обучение средства на счет родителей или студентов возвращаться не будут. Если студент оплатил полную стоимость обучения за текущий год, то сумма гранта будет переходить на счет следующего учебного.

Если вы платите за обучение, в любом случае, гранты зачисляются на этот год и эти средства переходят на счет следующего года. Гранты так или иначе действуют на 4 года обучения. Эти средства являются целевыми исключительно на оплату обучения. И они могут быть зачислены только на образование,

– рассказал Винницкий.

Он подчеркнул, что в случае перехода гранта на следующий год, студент будет получать такую же сумму на втором курсе, поэтому значительная часть оплаты за обучение будет содержаться на счету.

Для примера, стоимость года обучения составляет 40 тысяч гривен и студент их уже оплатил за первые два семестра. В то же время, соискатель образования имеет грант в размере 15 тысяч гривен. Средства государственной поддержки, поступают на счет специального фонда и будут оставаться там до следующего года. Соответственно на втором курсе студент будет иметь уже 30 тысяч гривен помощи. Такие разъяснения дал чиновник.

Важно, что грантовые средства индексированы на инфляцию. Что обезопасит студента на будущее.