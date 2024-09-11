Які виші України "забрали" найбільше грантів для студентів

У межах цієї вступної кампанії абітурієнти, які вступають на контрактну форму у виші, можуть отримати грант на навчання. Але для цього потрібно було на НМТ набрати не менш як 150 балів із двох предметів.

Станом на 2 вересня 179 вишів приєдналися до експериментального проєкту МОН. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів натомість, які ЗВО отримали найбільше грантів.

Читайте На яку спеціальність на бюджет у виші зарахували найбільше вступників

Які ЗВО України "забрали" найбільше грантів на навчання

Посадовець зазначив: якщо порахувати кількість грантів, отриманих університетами, то найбільше їх узяли два львівські виші.

ЛНУ імені Івана Франка (1262 вступники з грантами) та НУ "Львівська політехніка" (1154 вступники з грантами),

– уточнив він.

Далі у списку лідерів, за його словами, – КНУ імені Тараса Шевченка (990), КПІ імені Ігоря Сікорського (588) і Києво-Могилянська академія (531).

Однак краще порівнювати не кількість грантів, а їх відсоток серед студентів-контрактників, оскільки великі університети вочевидь мають шанс отримати більшу кількість вступників із грантами,

– вважає посадовець.

Він додав, що відсоток таких вступників як частина всіх контрактників – це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти. Особливо важливим є цей показник щодо закладів, які пропонують широкий спектр спеціальностей.

Винницький також зауважив, що з даних про вступ із грантами видно, що абітурієнти вважають якісною освіту у двох приватних закладах освіти – Українському католицькому університеті та Київській школі економіки.

Чимало грантів отримали мистецькі заклади вищої освіти, й це свідчить про те, що в нас творчі вступники також здобувають високі бали на ЗНО/НМТ,

– уточнив заступник Лісового.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Що відомо про грантову систему фінансування вищої освіти