Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І додав, що загалом зарахували 6100 осіб.

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Скільки вступників зарахували на спеціальність "середня освіта"

На контрактній формі за цією спеціальністю здобуватимуть освіту ще 2,5 тисячі майбутніх вчителів. З них 300 осіб отримали гранти, уточнив посадовець.

Цікаво! Раніше у МОН зазначали, що розмір державного гранту коливатиметься від 15 до 37,5 тисяч гривень на перший рік навчання.

Так, середній конкурсний бал тих, хто вступив на бюджет, – близько 140, водночас на журналістику, право, фінанси – близько 180.

На жаль, ця проблема в нас простежується на спеціальності "середня освіта", тому що вона не дуже приваблює вступників, які мають найвищі бали. Очевидно, це пов'язано з низькою стартовою зарплатою вчителя,

– заявив Винницький.

При цьому додав, що МОН активно працює над питанням підвищення зарплати педагогам.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зазначимо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителя становить 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні днями стартував додатковий набір абітурієнтів на контракт у виші. Доки триватиме, читайте за посиланням.