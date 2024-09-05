Взяти участь у додатковому наборі можуть вступники, які не змогли подати заяву про вступ в основний період до 31 липня. Деталі розповідаємо далі.
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Стартує додатковий набір студентів на контракт у виші
Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або дві сесії (хвилі).
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів проводять конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.
- Раніше ми інформували про те, що МОН відтермінувало подання заяв на державний грант для вступників у виші.
- Новий термін подачі заяв орієнтовно розпочнеться з 15 вересня 2024 року.
- Зміни пов'язані з оптимізацією механізму надання грантів.
- Критерії для отримання грантів та їх суми залишаються незмінними.