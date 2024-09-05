Взяти участь у додатковому наборі можуть вступники, які не змогли подати заяву про вступ в основний період до 31 липня. Деталі розповідаємо далі.

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Стартує додатковий набір студентів на контракт у виші

Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або дві сесії (хвилі).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів проводять конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.