Принять участие в дополнительном наборе могут абитуриенты, которые не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 31 июля. Детали рассказываем далее.

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Стартует дополнительный набор студентов на контракт в вузы

Регистрацию электронных заявлений на поступление во время дополнительного набора предусматривают Условия приема учебных заведений. Она может происходить в одну или две сессии (волны).

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году, во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений абитуриентов в течение 15 дней проводят конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В общем зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 31 октября.